Politiechef Paauw: zaak zoon Halsema niet in doofpot gestopt

Dat schrijft Paauw in een intern bericht aan zijn medewerkers. Woensdag werd bekend dat de zoon van burgemeester Femke Halsema een maand geleden is aangehouden wegens het bezit van een nepvuurwapen. Paauw zegt dat hij direct geïnformeerd werd over de kwestie, maar weerspreekt dat de politie selectief heeft gehandeld omdat het de zoon van Halsema betrof.

De Telegraaf kwam met het nieuws over de aanhouding en suggereerde dat de zaak onder de pet is gehouden om burgemeester Halsema te beschermen. De krant citeerde anonieme bronnen die een ‘doofpot’ zouden vrezen, omdat de zaak in het systeem was afgeschermd. Volgens Paauw is dat niet ongebruikelijk. “Het afschermen van zaken gebeurt niet altijd, maar is ook niet ongebruikelijk in zaken waarvan we weten dat ze nieuwsgierigheid oproepen of een bepaalde gevoeligheid kennen,” zegt hij in de mail aan alle medewerkers.

Privacy

Volgens Paauw is het bij de politie gebruikelijk om bij minderjarigen zo weinig mogelijk over de identiteit van de verdachte prijs te geven omwille van de privacy. Paauw benadrukt dat de jongen werd ingesloten op een Amsterdams politiebureau en onder zijn eigen naam in het politiesysteem is geregistreerd.

Halsema zou zelf hebben gevraagd om de jongen geen voorkeursbehandeling te geven. In een brief aan alle Amsterdammers schrijft Halsema dat ze de jongen van het bureau heeft opgehaald, hem straf heeft gegeven, en daarna een lang gesprek met hem heeft gevoerd. De strafrechtelijke afhandeling van zijn zaak is in behandeling bij het OM in Haarlem, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Halsema zit in haar rol als burgemeester immers regelmatig om tafel met de eenheidsleiding en de Amsterdamse Hoofdofficier van justitie.

Paauw nodigt zijn personeel uit om desnoods bij hem persoonlijk aan te kloppen als ze dingen zien die mogelijk niet kloppen. Ook kunnen zij bij hun leidinggevenden of de vertrouwenspersoon terecht.

Vaker een lek

Het is niet de eerste keer dat Amsterdamse burgemeesters in de problemen komen na een lek bij de politie. In juni van 2017 had wijlen Van der Laan veel te stellen met geruchten over terrorisme, nadat een man acht mensen had aangereden op het Stationsplein. Een politiemedewerker lekte de naam en Marokkaanse identiteit van de man, waardoor de suggestie werd gewekt dat het het geen ongeluk, maar een aanslag betrof. Deze politiemedewerker is uiteindelijk gepakt, ontslagen en veroordeeld. Ook nu is de politie intern een onderzoek gestart naar de herkomst van het lek.