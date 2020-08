Politiechef Paauw over dood verwarde man: ‘Geen diender wil iemand neerschieten’

Politiechef Frank Paauw: ‘Hij liep met een mes de binnentuin in, terwijl er mensen in hun achtertuin zaten.’ Beeld Bart Maat/ANP

Donderdagmiddag probeerde de politie een verwarde man die een mes in zijn handen had aan te houden in een binnentuin aan de Honselersdijkstraat. In de schermutseling die daarop volgde, gebruikten agenten hun wapen en schoten drie keer, waarop de verdachte kwam te overlijden.

Hoofdcommissaris Frank Paauw zegt dat de Amsterdamse politie die dag al op zoek was naar Samuel See­wald (23), volgens Duitse media het slachtoffer in kwestie, omdat hij als vermist was opgegeven door zijn vrienden. Die waarschuwden dat hij in zijn eentje en in een instabiele toestand door de stad liep. Familie uit Duitsland was al onderweg om te helpen met zoeken.

Toen agenten de man rond half vijf aantroffen in Slotervaart, had hij een mes in zijn handen en bedreigde hij daarmee zichzelf én de agenten. “Geen enkele diender gaat naar zijn werk met de gedachte dat hij die dag iemand gaat neerschieten. Amsterdamse politiemensen zijn geen cowboys,” verdedigt politiecommandant Frank Paauw de gebeurtenissen. “De politiemensen moesten dit doen, maar voelen tegelijkertijd het verdriet dat hier een mens is gestorven die ook een moeder heeft.”

Wat troffen de agenten die arriveerden aan op de bewuste middag?

“Het was helaas een situatie waar we als politie vaker mee geconfronteerd worden; een persoon die niet aanspreekbaar was, verward deed, waardoor er geen contact te maken was met hem. Van agenten wordt verwacht dat ze zijn veiligheid waarborgen, maar ook die van omstanders en omwonenden. Toen hij de binnentuin inliep met dat mes in zijn hand, zaten er mensen in hun achtertuin. Er is lang geprobeerd om de situatie te controleren en de confrontatie met hem uit de weg te gaan. Want als die confrontatie komt, is dat doorgaans niet zonder geweld, met alle gevolgen van dien.”

Hoe komt het dat die confrontatie tussen het slachtoffer en de politie toch kon ontstaan?

“Er is geruime tijd van alles geprobeerd om contact met hem te maken. Hij werd in het Engels, Duits en Nederlands aangesproken, maar niemand drong tot hem door. Er waren ook onderhandelaars onderweg naar de situatie, om op hem in te praten, maar op de beelden op sociale media kan iedereen zien hoe de verdachte op een gegeven moment in de richting van de agenten begint te lopen. Dan is de situatie niet meer te controleren, want als de verdachte beweegt kan hij spelende kinderen en passanten tegenkomen. Er is toen een poging gedaan om hem aan te houden.”

Bij die poging is hij uiteindelijk neergeschoten. Was het noodzakelijk om vuurwapens te gebruiken?

“Het onderzoek van de Rijksrecherche loopt nog, en dat wachten we af. Ik kan wel zeggen dat bij de schermutseling die ontstond, een agent door de verdachte met het mes in zijn vest is gestoken.”

Was er geen andere manier om hem aan te houden, zonder vuurwapens?

“Zij hebben naar eer en geweten ­gehandeld, maar zijn tegelijkertijd ook geëmotioneerd dat er iemand is omgekomen. Zowel de agenten in kwestie als ikzelf zijn het met elkaar eens, in dit geval had een stroomstootwapen het verschil gemaakt tussen leven en dood. Daarmee kun je ­iemand op een afstand tot maximaal 8 meter immobiliseren, waardoor je een aantal seconden hebt om hem te overmeesteren.”

Waarom hadden agenten dit wapen dan in deze situatie niet tot hun beschikking?

“Toevallig ben ik zelf landelijk ­coördinator voor de invoering van dit wapen. Het kabinet en de Tweede ­Kamer hebben hier inmiddels mee ingestemd, maar het is nogal een operatie om 17.000 agenten in Nederland te trainen en van zo’n wapen te voorzien. Aan de invoering wordt gewerkt, ik verwacht dat medio 2021 de levering aan de eenheden van start zal gaan.”