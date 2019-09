Politiechef Frank Paauw: ‘Privacy opzij voor strijd tegen drugs’

Om stevig te kunnen ingrijpen in de strijd tegen drugscriminaliteit moeten sommige privacyregels overboord, vindt de Amsterdamse politiechef Frank Paauw.

De privacywetten moeten ‘op een andere leest worden geschoeid’, zegt hoofdcommissaris Frank Paauw, die nu ruim honderd dagen chef is van de Amsterdamse politie. “We laten onszelf nu de handen op de rug binden, terwijl we allemaal zien dat we op het ravijn afrijden.”

Paauw wil fermer optreden tegen de drugshandel, die een ‘onbetwistbaar probleem’ is. “We zullen onorthodoxe maatregelen moeten nemen. Met de onmiddellijke koppeling van de bestanden van al die organisaties die zich direct of indirect met de bestrijding van criminaliteit bezighouden, kun je al een eind komen.”

Het gaat om de bestanden van politie, justitie, gemeenten en stadsdelen of diensten, maar ook om die van de belastingdienst of organisaties binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg.

Dat (heel) jonge jongens zich door drugscriminelen laten werven voor de misdaad, tot aan het plegen van liquidaties toe, is een van de schrijnendste problemen waar Amsterdam mee kampt – en als de overheid hier iets tegen wil doen, loopt ze voortdurend tegen zelfgebouwde muren aan.

Paauw: “Overleggen tussen de politie en andere instanties over problemen binnen gezinnen lijken op het spelletje hints, waarin je niet aan elkaar mag vertellen dat je het over die en die hebt, die daar en daar problemen mee heeft.”

Onderhandse leningen

In branches waar criminelen hun drugswinsten witwassen, krijgt de overheid maar geen zicht op de geldstromen, ook doordat elke instantie op zijn eigen informatie zit.

“Een van de harde cijfers die we hebben, is dat 50 procent van de horeca in Amsterdam is gefinancierd met een onderhandse lening. Daar kan duister geld achter zitten,” zegt de politiechef.

“Als jíj morgen een legitieme kroeg wil beginnen in de Eerste Helmersstraat, maar het moet opnemen tegen gasten die met zo’n duistere ­lening gefinancierd worden, dan weet ik wel wie van jullie het gaat redden. Maar als de burgemeester van Amstelveen informatie heeft over een malafide horecaondernemer, mag hij die nu niet een-op-een verstrekken aan de burgemeester van Amsterdam, om wat te noemen.”

Het afpakken van crimineel vermogen toont volgens Paauw de machteloosheid van de overheid. “In de meest optimistische prognose weten we criminelen hooguit 5 procent van de misdaadwinsten te ontnemen. Al dat andere zwarte geld vloeit terug in de reguliere maatschappij.”

Paauw: “We gebruiken in allerlei notities te pas en te onpas de modieuze term ‘1overheid’, waarmee we willen aangeven dat de overheid als één zou moeten optreden, maar als je niet uitkijkt, worden dat zalvende teksten. Zodra je in de uitvoering vraagt om wat kracht achter die belofte, wordt het een brokkelig verhaal.”

IJzer smeden

Nu ook door het alarmerende rapport De achterkant van Amsterdam de drugs boven aan de agenda staan in Amsterdam, willen hoofdcommissaris Paauw, burgemeester Femke Halsema en hoofdofficier van justitie John Lucas het ijzer smeden. “We zullen twee standpunten moeten innemen. A: Vinden we het allemaal dermate ernstig dat we hier andere middelen, inzetten en methodieken zouden moeten gebruiken? B: Zijn we daar ook écht toe bereid? Wat mij betreft is het antwoord twee keer ja.”

Vrijdag op Parool.nl: interview met Frank Paauw over zijn eerste 100 dagen als korpschef