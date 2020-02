Politiechef en Halsema botsen over preventief fouilleren

Politiechef Frank Paauw heropent de discussie over preventief fouilleren, een controversieel middel in progressief Amsterdam. Burgemeester Halsema zit klem.

Jarenlang zaten het stadhuis en het hoofd­bureau van politie meestal op één lijn, maar deze week maakte de nieuwe politiechef Frank Paauw een einde aan dit interbellum. In het AT5-programma Het verhoor kondigde hij vrijdag aan meer middelen te willen hebben om (steek)wapens van straat te halen, zoals preventief fouilleren, vooral in gebieden waar het vaak misgaat, zoals in Zuidoost.

De laatste maanden zijn daar regelmatig steekpartijen onder invloed van drillraps – muziek­video’s waarin jongeren met messen, dolken en bijlen zwaaien. Daarbij is al zeker één 18-jarige jongen omgekomen. Over en weer gaan groepjes jongeren, vaak nog tieners, zich bewapenen, signaleert de politie. Volgens Paauw moet de wapenwedloop op straat gestopt worden.

Steekwapens

Hij zegt dat de politie nu te weinig mogelijkheden heeft om te voorkomen dat jongeren met steekwapens rondlopen, en dat preventief fouilleren daarbij een middel kan zijn. “Ik hoef niet per se preventief te fouilleren, maar ik wil wel dat we een nieuwe discussie voeren over het handelingsrepertoire op straat, in scholen en op plekken waar die messen voorkomen. (…) Jongerenwerkers zeggen het ook: het zou ons helpen als we de lijn strakker gaan trekken.” Paauw heeft het in de uitzending ook over preventief fouilleren 2.0, zonder te specificeren wat hij daarmee bedoelt. “Daar moeten we toch een nieuwe discussie over voeren.”

Het standpunt van Paauw slaat op het stadhuis in als een bom. De rechtse oppositie zoals de VVD, die altijd gepleit heeft voor preventief fouilleren, kondigde vrijdag triomfantelijk een spoeddebat aan over de kwestie, om burgemeester Halsema met de uitspraken te confronteren. De burgemeester heeft meermaals gezegd dat ze niet principieel tegen preventief fouilleren is, maar dat zij het weinig effectief middel vindt als het niet heel specifiek wordt ingezet, bijvoorbeeld bij groepjes voetbalsupporters rond de Arena op wedstrijddagen.

Verzoeken om naar aanleiding van de steekpartijen preventief te fouilleren in Zuidoost, wees ze dit najaar af. Ze vindt dat er te veel politiecapaciteit nodig is voor het geringe aantal wapens dat ermee van straat wordt gehaald. Door de woorden van Paauw komt dit standpunt onder druk te staan.

Negatieve bijeffecten

Maar in zekere zin is de weerstand van Halsema verklaarbaar. Een ruime, progressieve meerderheid in de gemeenteraad is tegen preventief fouilleren, maar dan om ideologische redenen. Partijen als GroenLinks, D66, de SP en Bij1 wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat preventief fouilleren negatieve bijeffecten heeft, zoals etnisch profileren. Mensen van kleur zouden relatief vaker preventief gefouilleerd worden dan witte mensen, waardoor het wantrouwen tegen de politie onder deze bevolkingsgroepen toeneemt.

Dat is aan politiechef Paauw niet besteed. “De essentie van preventief fouilleren is juist dat het niet selecteert! Daarmee heeft het (etnisch profileren, red.) niet of heel weinig te maken.”

Paauw is zich er wel van bewust dat preventief fouilleren gevoelig ligt en opperde dat het misschien doorontwikkeld moet worden om de ‘opbrengst’ te verhogen. “Ik ga mijn burgemeester niet afvallen,” zei hij nog bij AT5. Maar door zijn uitspraken staat Halsema over twee weken een pittig debat in de raad te wachten.

Een zegsman van Halsema bevestigt dat er binnen de driehoek, het overlegorgaan van de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie, over het onderwerp wordt gediscussieerd.