Politiebureau Ferdinand Bol sluit na 19 jaar de deuren

Het wijkteam Zuid-De Pijp verhuist naar de President Kennedylaan 11, om de hoek van het De Mirandabad.



Voor sommige agenten komt dat gebouw bekend voor, omdat een deel van het team dat Rivierenbuurt onder zijn hoede heeft daar eerder al werkte. Dat wijkteam ging in 2016 samen met de agenten uit De Pijp.



FeBo

Tijdelijk zaten beide teams samen in het bureau in de Ferdinand Bol. Ondertussen is de locatie op de President Kennedylaan verbouwd en gemoderniseerd. Vanaf 14 maart nemen de agenten daar hun intrek.



Daarmee laten zij het oude bureau 'FeBo' achter zich, dat 19 jaar als zodanig in gebruik is geweest. Daarvoor was het pand een school. Wat er nu precies mee gaat gebeuren, is nog onduidelijk.