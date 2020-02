Politiebureau Buitenveldert wegens verdachte brief korte tijd ontruimd

Beeld ANP XTRA

Volgens een woordvoerder van de politie had iemand een brief ontvangen die hij niet vertrouwde. Daarom was hij ermee naar het politiebureau gegaan.

“Dat is niet de bedoeling,” aldus de woordvoerder. “Op zo’n moment treedt er een protocol in werking, moet iedereen uit het gebouw en komt er een specialist van het Team Explosieven Verkenning (TEV). Die kijken dan of het inderdaad om een foute brief gaat.”

De brief bleek uiteindelijk onschuldig te zijn. De medewerkers konden weer aan het werk en de persoon die de brief had langs gebracht mocht hem weer meenemen.

De woordvoerder adviseert dat mensen bij twijfel over een binnenkomende brief eerst de afzender en het adres controleren. Mocht daar iets niet kloppen, dan kun je contact opnemen met de politie.

Elf brieven

Sinds begin dit jaar ontvangen bedrijven door heel Nederland bombrieven. In totaal zijn er elf brieven verstuurd, waarvan zes naar adressen in Amsterdam. Het motief lijkt afpersing te zijn: de afzender eist een bedrag in bitcoins.