Politiebonden: eigen waarnemers mee tijdens proef met preventief fouilleren

Vanaf woensdag doet de politie op vijf buurten in Amsterdam een proef met preventief fouilleren. Beeld Robin Utrecht/ANP

Dat is de uitkomst van een spoedoverleg tussen burgemeester, politie en justitie. “Er is geen enkele aanleiding om aan het vertrouwen van de politie te twijfelen. Wij hebben aangegeven dat de politie op zijn tandvlees loopt en dat het dan hard binnenkomt als je geconfronteerd wordt met burgertoezicht,” laat Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse politiebond, weten aan AT5.

“Wij maken een eigen verslag en sturen eigen professionele waarnemers mee omdat wij geen vertrouwen hebben in deze burgerwaarnemers.”

Vanaf woensdag zullen 45 waarnemers op vijf verschillende locaties in de stad meekijken bij de proef met preventief fouilleren. Dit bleek tegen het zere been te zijn van de politiebonden, die stelden dat er sprake was van wantrouwen vanuit de politiek in Amsterdam.

De wapencontroles vinden plaats in verschillende buurten: Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.