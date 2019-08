Politiebond: ‘Nederlandse FBI nodig tegen drugscriminaliteit’

Jan Struijs van politiebond NPB. Beeld anp

Alleen door zo’n drastische ingreep kan de bloeiende illegale drugseconomie in Amsterdam een halt worden toegeroepen, stelt NPB-voorzitter Jan Struijs in reactie op het rapport De achterkant van Amsterdam. Volgens Struijs beperken de problemen zich niet tot de hoofdstad, maar gaat het om een ‘nationale en internationale kwestie die de hoogste prioriteit verdient’.



Het rapport van onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp concludeert dat in Amsterdam geen sprake is van een doelgerichte bestrijding van de drugscriminaliteit. ‘Er wordt niet opgespoord, er wordt op z’n best aangetroffen,’ stellen ze.

De NPB wijt dat aan een gebrek aan capaciteit bij de politie, die zijn handen al vol heeft aan alle liquidaties in en rond Amsterdam. “Van langdurig en geconcentreerd onderzoek naar de structuur van deze winstgevende misdaadsector komt in de praktijk weinig tot niets terecht.”

Grote vissen

Volgens NPB-voorzitter Jan Struijs verdient het verbeteren van de informatiepositie over de georganiseerde criminaliteit hoge prioriteit. “Ik pleit ervoor dat minister Grapperhaus gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de Nationale Politie aanwijzingen te geven. Selecteer uit het huidige personeel 500 extra rechercheurs en geef ze maar één taak: het verzamelen van gegevens over de grote vissen binnen de georganiseerde en zware criminaliteit. Formeel zou de Nationale Recherche daar heel actief op moeten zijn, maar door de chronische onderbezetting bij de politie is daar nog weinig van terechtgekomen.”

Om te waarborgen dat de extra opsporingscapaciteit niet weglekt naar noodhulp en andere spoedklussen, lijkt het Struijs verstandig om deze collega’s te concentreren in een autonome recherche-eenheid. “Een soort Nederlandse FBI,” zegt de NPB-voorzitter.

Zak geld

Struijs erkent dat deze maatregel ten koste zal gaan van ander politiewerk. “Maar daar heeft de politiek het zelf naar gemaakt. Al decennia lang weigert men in Den Haag de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het politiewerk. Nog nooit is een zorgvuldige inventarisatie gemaakt van alle prestaties die de politie in Nederland moet leveren. De politie krijgt jaarlijks een zak geld en dat moet maar voldoende zijn. Het gevolg is dat we in Nederland al tientallen jaren onderbezet zijn.”

De politiebond ziet een rol weggelegd voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), om een goede samenwerking tussen verschillende ministeries te bewaken. Ook pleit de NPB voor het vrijmaken van geld voor betere ICT-systemen voor de politie.