Politie zoekt Zaanse broers na wilde schietpartij

Op beveiligingsbeelden van het ziekenhuis is die schutter, die niet vermomd was, haarscherp te zien. Ook in de hal van het ziekenhuis blijft hij vuren. Een politiewoordvoerder: "De schietpartij is op de openbare weg geweest nota bene bij de ingang van het ziekenhuis. Deze mannen moeten worden aangehouden." Sinds de schietpartij zijn de mannen spoorloos. Het doelwit ligt in het ziekenhuis - zij het niet in Zaanstad.



Beloning

De politie heeft de namen en foto's van de broers verspreid én een beloning van 15.000 euro uitgeloofd, in de hoop dat mensen een tip geven over hun verblijfplaats. Beide mannen zijn naar verluidt niet bij de politie bekend vanwege ernstige misdrijven.



Opmerkelijk: Gilano Holwijn, die ook wel bekendstaat als Bigs of Bigz, is de voormalig tourmanager van de bekende Zaanse rapper Jonna Fraser. De twee zijn jeugdvrienden en op social media poseren zij samen. In een filmpje van radiostation Slam FM uit november vorig jaar vertelt Jonna Fraser dat zijn tourmanager Gilano heet.



Wel eens gereden

Een woordvoerder van Frasers management zegt dat Holwijn inderdaad 'wel eens voor Jonna heeft gereden,' maar hij ontkent dat de voortvluchtige man tourmanager was van de rapper, die een van de bestverkopende Nederlandse rapartiesten is van dit moment.



Het management blijft onduidelijk of Holwijn die rol wel ooit heeft gehad: "Hij doet allang niet meer de dingen die hij voor ons deed. Daar hebben we een nieuwe tourmanager voor." De advocaat van één van de broers wil niet reageren.