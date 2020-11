Politie zoekt vijfde verdachte schietincident met kalasjnikov in Bos en Lommer

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit beelden van de recherche in opsporingsprogramma Bureau 020.



Het schietincident vond op zondag 9 augustus rond 16.45 uur plaats in een woning aan de Louise de Colignystraat. De recherche vermoedt dat een uit de hand gelopen deal de aanleiding is geweest voor het schietincident. Daarbij werd geschoten met een kalasjnikov, een automatisch vuurwapen, waarvan de kogels ook in andere woningen werden teruggevonden.

Toen agenten in de straat arriveerden, troffen zij een zwaargewonde man aan die met spoed naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Een tweede gewonde kon later op eigen kracht naar het ziekenhuis.

Kalasjnikov

Een dag na het schietincident vonden agenten een kalasjnikov in het water bij de Beltbrug in West, op ongeveer een kwartier lopen van de woning waar werd geschoten. Dat wapen is vermoedelijk gebruikt bij het incident.

Inmiddels heeft de politie vier verdachten aangehouden, maar zijn ze nog op zoek naar een vijfde. In Bureau 020 toont de politie beelden van een mank lopende man die een hotel binnenloopt, maar zich kort daarna bedenkt en rechtsomkeert maakt. Naar hem is de politie op zoek. In eerste instantie werd de man gezien als getuige en niet als verdachte.

De politie vraagt mensen contact op te nemen die meer weten over deze vijfde verdachte of die iets hebben gezien bij de Beltbrug, waar het vermoedelijke wapen is gedumpt.