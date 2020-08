Politie zoekt verdachte die man in been schoot op Balboaplein

De verdachte zittend achterop een rode scooter. Beeld Politie Amsterdam

Om de verdachte te vinden, toont de politie een beeld van hem, zittend achterop een rode scooter. Hierop is te zien dat de man een normaal postuur, een donker getinte huidskleur en kort haar heeft, en dat hij op dat moment een zwarte jas en een spijkerbroek draagt.

De man wordt ervan verdacht op de avond van 22 juli rond 20.00 uur midden in een woonwijk een 25-jarige man in zijn been te hebben geschoten.

In het onderzoek werd eerder de 35-jarige bestuurder van de scooter aangehouden. De politie denkt niet dat hij de schutter is; dat zou de man achterop de scooter zijn.

In een twitterbericht roept de politie mensen op om zich te melden indien zij meer over de verdachte of de aanleiding van het schietincident weten.