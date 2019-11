Politie zoekt twee mannen na inbraak in Conservatorium Hotel

Beeld ANP

De politie kan nog niet bevestigen dat het om het Conservatorium Hotel gaat. Het is ook niet bekend in welke winkel is ingebroken. In het hotel zitten meerdere zogenoemde shop-in-shops, zoals juwelier Bonebakker en Schaap en Citroen Vintage Watches.

De melding van de inbraak kwam rond 16.00 uur binnen bij de politie. De twee verdachten hebben meerdere vitrinekasten opengebroken en leeggehaald.

De politie is op zoek naar de verdachten. In eerste instantie keken ze uit naar twee mannen tussen de dertig en veertig jaar. “Inmiddels schatten we in dat ze tussen de veertig en vijftig jaar zijn,” zegt een woordvoerder.

De verdachten zijn beiden tussen de 1.70 en 1.80 meter lang en hebben een witte tot licht getinte huid. De politie roept getuigen op om contact op te nemen.