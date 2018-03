Politie zoekt twee mannen na beroving student in Diemen

Van de auto, een witte Volkswagen Golf met een Ests kenteken, net als de eigendommen en de daders ontbreekt nog ieder spoor.



Daarom besloot de politie dinsdag ongecensureerde camerabeelden van de daders vrij te geven in Opsporing Verzocht.



Scooter

De student, die uit Estland komt, liep in de vroege ochtend van 23 september 2017 alleen over straat in het centrum van Amsterdam, toen hij werd aangesproken door twee onbekende mannen.



Die stelden hem voor nog iets te gaan drinken bij hem thuis. Hij ging op het aanbod in; niet om de laatste plaats omdat de mannen op een scooter waren en hem een lift aanboden.



Gedrogeerd

Thuis dronken ze wat; de sfeer was goed. Maar wat begon als een gezellige nazit, eindigde met een flinke kater voor de student. Toen hij moe werd, verzocht hij de mannen te vertrekken. Dat deden zij ook, maar nadat zij vertrokken waren vergat de student de deur op slot te doen.



Een paar uur later werd hij wakker, en zag hij dat zijn kamer was geplunderd. De politie houdt er rekening mee dat de student door de mannen is gedrogeerd, om ongestoord hun slag te kunnen slaan.



Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twee mannen weglopen met een rugtas van hun slachtoffer met daarin waarschijnlijk zijn laptop, horloge en telefoon. Ze hadden ook de sleutels van de auto van de student. Een van de mannen reed daarin weg, de ander op de scooter.