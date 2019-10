Politie zoekt taxichauffeur die mogelijk plofkraak zag

De schade na de plofkraak aan de Haarlemmermeerstraat. Beeld Het Parool

Vermoedelijk zijn de twee daders op een scooter of motorscooter via het Hoofddorpplein in de richting van de Heemstedestraat gevlucht. De recherche is hard op zoek naar meer informatie over de plofkraak en de verdachten.

Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder van een taxi waarschijnlijk getuige is geweest van het incident. De politie wil graag in contact komen met de taxichauffeur. Bovendien zouden de vermoedelijke daders op hun vlucht mogelijk gezien zijn door twee personen met een kinderwagen. Ook met hen wil de politie graag spreken.

Andere getuigen worden ook opgeroepen zich te melden bij de politie, al dan niet via Meld Misdaad Anoniem.

Grote ravage

De politie kreeg die nacht iets na 3.00 uur verschillende telefoontjes van bewoners in de omgeving van de Haarlemmermeerstraat, die wakker werden van een aantal harde knallen. Bij het Hoofddorpplein bleek een geldautomaat van ABN Amro tot ontploffing te zijn gebracht. Een grote ravage was het gevolg: tientallen ruiten waren gesprongen en de bewoner van een pand in de buurt raakte gewond door rondvliegend glas.

Het is nog niet bekend of de daders iets buit hebben gemaakt.