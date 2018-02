Politie zoekt 'Snottie' en 'Appie' in moordzaak Jan Evertsenstraat

Dit zegt de politie dinsdag in de uitzending van Opsporing Verzocht. De 44-jarige Aradas uit Haarlem werd dodelijk door een kogel geraakt na een ruzie voor Café-Bar Ülfet 2 in de nacht van 7 op 8 oktober. Het conflict zou zijn gegaan over een kapot gevallen drankglas.



De politie heeft, naar aanleiding van eerdere aandacht van deze zaak, informatie binnengekregen over de daders, maar hierbij werden alleen bijnamen genoemd. Zo zou de mogelijk dader, die Aradas beschoot, als bijnaam 'Snottie' hebben. Het zou gaan om een Marokkaanse man tussen de twintig en dertig jaar oud.



Op eerdere bewakingsbeelden is te zien dat een andere man voor deze 'Snottie' uitrent. Deze man zou als bijnaam 'Appie' hebben. Appie zou omgaan met een drietal mannen met als bijnamen 'Chucky', 'Mouse' en 'Ali'. Het is bij de politie niet bekend of dit drietal ook bij het incident aanwezig was of niet.



Emotionele oproep

Omdat de politie weet dat er mensen rondlopen met informatie is dinsdag een beloning uitgeloofd van 20.000 euro uit voor de tip die leidt naar het oplossen van de moord op Aradas.



De zoon van Aradas doet in het programma een emotionele oproep naar getuigen om zich te melden. "Ik denk nog elke dag aan mijn vader. Hij was een voorbeeld voor ons. Als mijn moeder een gerecht maakt zegt ze vaak: 'Kijk, dit zou je vader ook lekker hebben gevonden'".