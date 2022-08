Politie zoekt slachtoffers vechtpartij in Amsterdam-Noord

Beeld Joris van Gennip

Volgens de politie zijn er grote zorgen over de mogelijke slachtoffers van de vechtpartij. Een woordvoerster kan echter niet zeggen om hoeveel mensen het gaat en hoe ernstig ze gewond zouden zijn.

“Omdat er nog altijd geen identiteit van de mogelijke slachtoffers bekend is, willen rechercheurs dringend spreken met mensen die iemand sinds zondagochtend missen of die meer weten over een mogelijke verblijfplaats,” staat in een bericht van de politie.

Eerder werd al de oproep gedaan dat de politie op zoek was naar een specifiek slachtoffer van de vechtpartij, waarbij vermoedelijk meerdere personen betrokken waren. Meerdere verdachten zouden volgens de politie met dit slachtoffer in de richting van de Mastbos zijn gelopen. Sindsdien ontbreekt van hen ieder spoor.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest eraan te pas komen om het explosief veilig te stellen. Uit voorzorg werden enkele woningen ontruimd.

Woning onder vuur

Aan de nabijgelegen Mastbos werd in de nacht van zondag op maandag een woning onder vuur genomen. Niemand raakte gewond, maar er waren wel mensen in het huis aanwezig op het moment van de beschieting. De politie kijkt of er mogelijk een verband is tussen de incidenten bij Lohuis en Mastbos, maar kan daarover nu nog niks zeggen.

De gemeente meldt dinsdagmiddag dat er vanwege de incidenten camera’s worden opgehangen op en rondom de Lohuis en Mastbos tot 30 september. “Deze incidenten leveren een gevaar op voor de openbare orde. Bewoners en omwonenden voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving,” aldus de gemeente.

