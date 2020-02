Politie zoekt slachtoffer dat op filmpje van fiets getrapt wordt

Beeld ANP

Sinds maandagochtend circuleerde er een Snapchatfilmpje op internet waarop te zien is hoe twee jongens op een scooter een man van zijn fiets trappen. Na speurwerk hebben agenten een van de daders inmiddels weten aan te houden, meldt de Amsterdamse politie op Twitter. Naar de andere dader, waarvan de identiteit bij de politie bekend is, wordt nog gezocht.

Ook wil de politie nog graag in contact komen met het slachtoffer. Het filmpje zou ergens in Amsterdam gemaakt zijn. Een dader was makkelijk op te sporen doordat het filmpje van zijn ‘stories’ op Snapchat gekopieerd is. Hierdoor stonden zijn accountgegevens erbij vermeld.

