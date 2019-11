Politie zoekt opnieuw naar vermiste UvA-studente

Sumanta Bansi Beeld Opsporing Verzocht

Het Veteranen Search Team, dat gespecialiseerd is in het zoeken bij vermissingen, helpt wederom bij de zoektocht.

In de uitzending van Opsporing Verzocht van 25 juni kwam de vermissingszaak van Sumanta Bansi uitgebreid aan bod. Het Openbaar Ministerie loofde toen 15.000 euro uit voor de gouden tip die naar haar leidt.

Sindsdien zijn er tips binnengekomen die voor nieuwe informatie hebben gezorgd. Naar aanleiding hiervan is de politie een zoekactie gestart in de buurt van bruggen in en rondom de wateren van het Robbenoordbos nabij Wieringerwerf, ten noorden van Amsterdam. Daar vond de politie in oktober wel een lichaam, maar niet dat van Bansi.

Zwanger

Sumanta Bansi startte in 2016 haar studie biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In die periode woonde ze bij een bevriend echtpaar in Hoorn. Naast haar studie liep Bansi ook stage bij tandartspraktijk Astina Dental en bezocht ze regelmatig een hindoetempel in Amsterdam Zuidoost.

In de zomer van 2017 raakte de student onverwachts zwanger waardoor er spanningen ontstonden bij Sumanta en haar sociale omgeving. In overleg met het traditionele Surinaams-Hindoestaanse gezin waar ze bij inwoonde, besloot Bansi abortus te plegen. In februari 2018, de maand dat ze voor het laatst is gezien, raakte de studente opnieuw zwanger.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat Sumanta naar het buitenland is vertrokken. Ook is zelfmoord onwaarschijnlijk, aangezien de jonge vrouw ‘dolblij’ was met haar zwangerschap. Uit onderzoek bleek eerder al dat haar telefoon voor het laatst is gebruikt op zondagavond 18 februari 2018 rond 21.45 uur.

De politie werd pas in november op de hoogte gesteld van Bansi’s vermissing, toen een priester uit Rotterdam er melding van maakte. Bansi’s familie uit Suriname zocht contact met hem omdat ze sinds februari niets meer van haar hadden gehoord. Waarom de familie uit Hoorn haar verdwijning niet heeft gemeld is onbekend.