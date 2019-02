Politie zoekt opnieuw bij Oudeschans naar vermiste Ier

Murphy is voor het laatst gezien in de nacht van zaterdag op zondag 13 januari in de omgeving van de Oudeschans. Sindsdien is er niks meer van de man vernomen.



De politie had de zoekactie op touw gezet omdat het een waterrijke omgeving is. De zoekactie van de politie heeft echter niks opgeleverd.



Er zijn ook camerabeelden uit de omgeving bekeken, maar ook daarop is geen spoor van Murphy gevonden.



Murphy woont al drie jaar in Amsterdam. Hij heeft kort rood/bruin haar en groen/blauwe ogen. Murphy droeg een blauwe spijkerbroek, een grijze trui, een gekleurde pet en een blauw/gele Puma-schoudertas.