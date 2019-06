Politie zoekt nog naar ontbrekende lichaamsdelen vermoorde kapster

In de tuin van Zitmans woning in Soest werden ook stoffelijke resten gevonden. Beeld Caspar Huurdeman

In januari werd een koffer met haar romp aangetroffen langs de Zuider IJdijk. De verdachte heeft in een verhoor gezegd dat hij daarnaast nog eens twee hockeytassen met stoffelijke resten van Zitman heeft gedumpt in het water van het Amsterdam-Rijnkanaal, vlakbij de vindplaats van de koffer.

Tot op heden heeft de politie de hockeytassen nog niet gevonden. De politie heeft twee dagen lang uitgebreid gezocht naar de zwart-groen gekleurde tassen van het merk ‘Osaka‘, maar zonder resultaat. De politie roept mensen die iets gezien hebben of iets weten, zich te melden.

In soortgelijke hockeytassen zou Bart B. lichaamsdelen van Zitman hebben weggemaakt. Beeld Politie

Eind januari 2019 werd Zitman als vermist opgegeven door vrienden en familie. Zitman, die bijna een kwart eeuw een kapsalon in hartje Jordaan runde, zou volgens haar partner Bart B. een oude jeugdvriend zijn gaan opzoeken in Canada. Dat verhaal had hij aan vrienden en familie verteld. Zij kregen sinds december 2018 geen contact meer met haar. Appjes en mailtjes bleven onbeantwoord en de telefoon stond uit.

Dinsdag 23 april meldde B. zich bij de politie met ‘informatie over haar vermissing’. Meteen daarop werd hij aangehouden. Sindsdien zit hij vast. In de tuin van Zitmans woning in Soest werden ook nog eens stoffelijke resten gevonden.

Opvallend is dat B. als beveiliger werkzaam is geweest in de kliniek in Den Dolder waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, verbleef.