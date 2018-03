Politie zoekt naar Sabrina Oosterbeek in water Zuidoost

De 30-jarige Oosterbeek raakte in de nacht van 7 op 8 maart 2017 vermist nadat zij haar woning in Zuidoost verliet. De recherche vreest dat zij niet meer in leven is.



Bij de zoektocht is met een boot en een hond, gespecialiseerd in het ruiken van lijkengeur, gezocht op het water en in de rietkragen langs de kant. Er is niets aangetroffen, meldt een woordvoerder van de politie.



Begin maart maakte de officier van justitie al bekend dat de zoektocht zou worden hervat en dat de politie een nog niet nader bekend gebied in Zuidoost zou uitkammen.



Verdachte

De 44-jarige Amsterdammer Sjonnie W. wordt verdacht van de verdwijning van Oosterbeek. Ook verdenkt justitie hem van de moord op de Roemeense prostituee Mirela Mos in 2004.