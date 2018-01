Politie zoekt meer getuigen in zaak Sofie Kerklaan

De 27-jarige vrouw werd half november 2017 zwaargewond gevonden op de stoep voor haar woning op het Djakartaterras in de Indische buurt. Ze overleed later aan haar verwondingen.



De politie heeft nog steeds geen duidelijk beeld van wat zich heeft afgespeeld in de aanloop naar de dood van de vrouw en roept opnieuw getuigen op zich te melden.



Alle mogelijke scenario's onderzocht, ook die van een noodlottig ongeval of misdrijf. De politie heeft geen aanwijzingen voor zelfmoord.



Molukkenstraat

De politie is specifiek op zoek naar een man die vanuit de Molukkenstraat over het Djakartaterras in de richting van de Soembawastraat fietste op het moment dat er melding werd gedaan bij 112.



Ook zoekt de politie twee vrouwen die aan het dansen waren bij 'de nijlpaarden' bij de onderdoorgang bij het Djakartaterras rond 1.30 uur, ongeveer een uur voordat Sofie gevonden werd.



Derde getuige

De derde getuige die de politie zoekt is een persoon die om 2.15 uur de trap tegenover het portiek bij het Djakartaterras 10-18 opliep.



Daarnaast wil de politie iedereen spreken die in de nacht van 11 op 12 november tussen 1.30 uur en 2.45 uur op het Djakartaterras is geweest.