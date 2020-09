Politie zoekt Ismail el Bakali (21) voor doodschieten Omar Essalih

El Bakali is één van de zeker drie verdachten in de zaak, naast de mannen die in juli en augustus al zijn aangehouden en van wie alleen de laatste nog in voorarrest zit.



Het is nog altijd niet duidelijk of de beruchte Essalih die nacht rond half vier slachtoffer was van een professioneel voorbereide liquidatie of van een uit de hand gelopen ruzie. Essalih werd van dichtbij neergeschoten. Om de hoek, tegenover het Funenpark, brandde een die avond in de Bijlmer gestolen BMW uit, met Duitse kentekenplaten.

De voortvluchtige en inmiddels internationaal gesignaleerde El Bakali en Omar Essalih kenden elkaar. Op camerabeelden is te zien dat El Bakali kort na de fatale schietpartij in de buurt van de Panamalaan achterop een scooter sprong. Kort daarna werd hij gecontroleerd door de politie.

Marbella of Marokko

De politie meldde dinsdagavond in Opsporing Verzocht dat de 1.75 meter lange El Bakali, met bruine ogen en kort zwart haar, mogelijk in Marokko of Spanje is ondergedoken, aangezien hij in juli per auto naar Zuid-Spanje is gebracht. De politie deed daar huiszoekingen in Marbella, maar trof hem niet.

Omar Essalih, die 29 is geworden, werd door de opsporingsdiensten en in het criminele milieu al jaren van veel geweld beschuldigd – hij werd ‘Centjes’ genoemd omdat hij alles deed voor geld – en was zelf al meermaals doelwit van beschietingen.

Ismail el Bakali Beeld Politie