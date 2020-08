Politie zoekt hinkende getuige schietincident Bos en Lommer

Beeld Politie Amsterdam

De man zou kort na het schietincident in Bos en Lommer in de richting van de Willem de Zwijgerlaan zijn gelopen - of beter, gehinkt. Daar zou hij aanstalten hebben gemaakt om een hotel binnen te gaan, maar op het laatste moment zijn omgedraaid en in onbekende richting zijn vertrokken.

De recherche hoopt dat de man zich meldt, omdat hij over ‘belangrijke informatie’ zou beschikken. “We willen graag met hem spreken, omdat hij kort na het schietincident in de buurt van het plaats delict is geweest,” legt een politiewoordvoerder uit. Op dit moment wordt de man gezien als een getuige en niet als verdachte.

In een woning

Het schietincident vond op zondag 9 augustus plaats in een woning aan de Louise de Colignystraat. Rond 16.45 uur werd er geschoten, het slachtoffer moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters.

In de week na het schietincident werd een vuurwapen gevonden in het water bij de Beltbrug in West, op ongeveer een kwartier lopen van de woning waar werd geschoten. De politie vermoedt dat het gevonden wapen is gebruikt bij de schietpartij.