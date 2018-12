Politie zoekt getuigen van woningoverval in Noord

De daders klopten dinsdagavond rond 18.45 uur aan bij het 77-jarige slachtoffer. De bewoner vertrouwde het niet en deed de voordeur daarom maar een klein stukje open. De onbekende mannen duwden de deur direct verder open en kwamen de woning binnen.



In hun zoektocht naar waardevolle spullen bedreigden de overvallers het slachtoffer. Die gaf de mannen uiteindelijk wat ze wilden, waarna zij uit de woning vluchtten.



Zwarte kleding

Het gaat om twee mannen tussen de 25 en 30 jaar oud. Een van de daders is 1,70 tot 1,75 meter lang, heeft een lichte huidskleur, droeg zwarte kleding en had zwarte lederen handschoenen aan.



De andere man is ongeveer 1,80 meter lang en getint. Ook hij was tijdens de overval in het zwart gekleed, had een rode sjaal om zijn hals en een deel van zijn gezicht en droeg een zwarte pet.



De politie roept getuigen die de overvallers mogelijk in en rond de flat hebben gezien op zich te melden.



De centrale toegangsdeur in de flat is niet vrij toegankelijk. De mogelijkheid bestaat dan ook dat iemand de mannen heeft binnengelaten of dat zij achter iemand naar binnen zijn gelopen.