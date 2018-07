Politie zoekt getuigen van ernstige mishandeling Westerpark

De politie is naarstig op zoek naar getuigen, aangezien elk spoor naar de dader vooralsnog ontbreekt.



De vrouw zat de desbetreffende avond op een bankje in het Westerpark, omstreeks 22.30 uur. Een man liep meerdere keren voorbij en vertoonde opvallend gedrag.



Ernstig letsel

Omdat de vrouw het niet vertrouwde, besloot ze weer naar huis te gaan. Maar onderweg merkte ze dat ze werd gevolgd. Waarschijnlijk was het dezelfde man die haar eerder opviel, maar omkijken durfde ze niet.



Het volgende moment lag ze op de grond en werd ze meerdere malen in haar gezicht geslagen. Met ernstig letsel liet de belager haar op de grond achter.



De politie is op zoek naar mensen die op woensdagavond 4 juli tussen 22.30 en 23.00 uur mogelijk iets hebben meegekregen van de mishandeling. Op de website van de politie staat een uitgebreid signalement van de man.



