Politie zoekt getuigen schietpartij Reigersbos: ‘Schieten in woonwijken moet stoppen’

Beeld Joris van Gennip

De man werd rond 15.00 uur door agenten in de Papendrechtstraat aangetroffen. Kort daarvoor was hij even verderop in de Peursumstraat neergeschoten. Voordat het slachtoffer door een ambulance werd afgevoerd, wist hij te vertellen dat de schutter een slanke man is van ongeveer twintig jaar oud, een donkere huidskleur heeft en donkere kleding droeg.

Dinsdag probeerde de politie door middel van flyers en een groot tekstbord zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken, in de hoop de schutter op het spoor te komen. Vooralsnog ontbreekt van de dader ieder spoor.

“We willen echt dat het stopt met het schieten in woonwijken,” zegt een politiewoordvoerder. “Hier is dat dus gewoon overdag gebeurd.” Aangezien er veel woningen en een winkelcentrum in de omgeving zijn, acht de politie de kans groot dat de schutter is gezien.

Vijfde schietpartij in korte tijd

De schietpartij was de vijfde in (zeer) korte tijd. Vorige week werd in de nacht van zondag op maandag een woning in Noord aan de Oossaander Hoop beschoten. Diezelfde zondag ontaarde ’s middags een vechtpartij in Nieuw-West in een schietpartij (er vielen geen gewonden), ’s avonds kwam de 16-jarige Armando Petalo om het leven bij een schietpartij in het huis van zijn vader in Zuidoost. Een paar uur later raakte een 22-jarige man gewond bij een schietpartij in de portiek van een flat in Noord. De zaken zijn niet aan elkaar gelinkt.