Politie zoekt getuigen schietpartij op Ahmet G. in Amstelveen

De 55-jarige Ahmet G., verdacht van drugshandel, werd op straat door zijn been geschoten. Zijn dochter werd in haar enkel geraakt. Waarschijnlijk haperde het wapen van de schutter(s) en is G. daardoor aan de dood ontsnapt.



Het is nog onduidelijk waarom rivalen hem wilden laten liquideren. De politie is op zoek naar twee verdachten.



Zwarte Renault

De verdachten zijn na het schieten in een auto gestapt, die mogelijk werd bestuurd door een derde persoon. Ze zijn de Grote Wielen uitgereden via het Marshallsingel, richting de Asserring. Vanaf daar is hun vluchtroute onbekend.



De daders hebben vermoedelijk gebruikgemaakt van een zwarte vijfdeurs Renault Megane, een Renault Captur of een soortgelijk model.



Ziekenhuis

Ahmet G. en zijn dochter zijn na het incident in het ziekenhuis aan hun schotwonden behandeld. Ze hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De twee verblijven niet meer in hun woning in de Grote Wielen.



Ahmet G. was een goede bekende van sleutelspelers in de Amsterdams-Turkse onderwereld onder wie de in december 2014 in Istanbul geliquideerde Ali Akgün - die justitie ervan verdacht dat hij moorden had aangestuurd voor zowel de Nederlandse als de Turkse onderwereld.



Getuigenoproep

De politie roept getuigen op zich te melden als zij de zwarte auto op zaterdagmiddag rond 12.00 uur in de omgeving hebben gezien. Ook wil de politie mensen spreken die beschikken over beveiligingscamera's of dashcams.