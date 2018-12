Politie zoekt getuigen plofkraak Surinameplein

Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is de geldautomaat volledig vernield en sneuvelden en enkele ruiten in de nabije omgeving. Een aantal omwonenden moest tijdelijk hun woning verlaten. De explosie is op grote afstand gehoord, blijkt uit berichten op sociale media.



De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doen ter plekke onderzoek. Kort na de ontploffing vluchtten de daders per scooter in de richting van de Haarlemmerstraat. Van hen ontbreekt nog ieder spoor.



De EOD had haar onderzoek ter plaatse rond 04.00 uur 's ochtends afgerond, waarna geëvacueerde omwonenden terug naar huis konden. De politie roept getuigen die iets gezien of gehoord hebben op zich te melden.



In West werd aan de Jan van Galenstraat vorige week ook al een pinautomaat opgeblazen. Ook die daders vluchtten op scooters.