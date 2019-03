Politie zoekt getuigen plofkraak Cornelis Schuytstraat

De politie kreeg 's nachts rond 03.00 uur meerdere meldingen over een explosie. Naast een zwaar beschadigde geldautomaat, zijn er ook meerdere ruiten in de omgeving gesneuveld. De daders hebben niets buitgemaakt.



Het gaat vermoedelijk om twee mannen met bivakmutsen en een lampje op hun hoofd. Ze zijn mogelijk gevlucht op een scooter over de Valeriusstraat richting de Amstelveenseweg.



Plofkraken

De afgelopen maanden zijn er meerdere plofkraken gepleegd in Amsterdam. De politie noemt die kraken levensgevaarlijk, omdat ze vaak worden gepleegd in woonwijken.



De recherche spreekt graag met getuigen die iets gezien hebben van de plofkraak. Of informatie over de daders hebben. Mensen die over bewakingscamera's beschikken waar de daders mogelijk opstaan, spreekt de politie ook graag.