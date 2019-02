Politie zoekt getuigen overval nachtwinkel La Nuit

Nachtwinkel La Nuit aan de Waddenweg was twee keer doelwit. Er werd ook een Gall & Gall aan het Buikslotermeerplein overvallen. De politie vermoedt dat de overvallen aan elkaar te linken zijn. Dat zeggen ze in Opsporing Verzocht.



La Nuit werd dinsdagnacht 6 november rond 01.00 uur gewelddadig overvallen door twee mannen. Ze waren gewapend met slagersmessen en staken hiermee in op de eigenaar en zijn vrouw. De eigenaar raakte gewond aan zijn lies en bovenbeen. Zijn vrouw, die haar echtgenoot probeerde te beschermen, is gestoken in haar borst, arm en zelfs gezicht.



De daders haalden ook uit naar een klant, die daarbij mogelijk is geraakt. Die klant kwam samen met een andere man aanfietsen. De politie komt graag met deze mensen in contact, laten zij via Opsporing Verzocht weten.



Signalement

Volgens de slachtoffers ging het om twee donkergetinte jongens. Beiden rond de 20 jaar oud met normaal postuur. Een van hen is rond de 1.65 meter en droeg een rode bandana voor zijn gezicht. Het viel de slachtoffers op dat hij grote, uitpuilende ogen heeft. Verder had hij een tasje bij zich van de winkel SoLow met een opgedrukte tekst: 'Halloween'.



Zijn mededader was iets langer en droeg een blauwe bandana. Op zijn donkerkleurige jas zit een wit logo of embleem op de rechterschouder.



Hakmes

De winkel was kort daarvoor, op 31 oktober, ook al overvallen. Die nacht stormde een man binnen met een hakmes en eiste geld uit de kassa. De politie sluit niet uit dat het mogelijk om één van dezelfde mannen gaat.



Ook de overval op de Gall & Gall is mogelijk te linken aan dezelfde daders. Vrijdagochtend 12 oktober verscheen rond 09.15 uur een man in de winkel. Ook hij was gewapend met een hakmes.