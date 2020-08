Politie zoekt getuigen op vluchtroute van schutter Bas van Wijk

De politie zoekt getuigen langs deze route. Beeld Politie Amsterdam

Het gaat om de route van de zwemsteiger naar paviljoen Aquarius en van daar het park uit. Speciaal wordt gezocht naar mensen op het laatste stukje van die route, bij een fietsbruggetje bij de Oude Haagse Weg. Bij dat specifieke bruggetje zou kort na het schietincident een aantal jongeren hebben gestaan waar zich een scooterrijder bij voegde. Rechercheurs komen graag met deze personen in contact.

Na een eerste getuigenoproep kreeg de politie al van verschillende aanwezigen op het strandje in Amsterdam beelden toegestuurd, zegt een politiewoordvoerder. Die beelden worden nu onderzocht. Wat opvalt is dat de politie na eerdere getuigenoproep ‘slechts’ twintig tips heeft binnengekregen, terwijl het bomvol was op De Oeverlanden op deze warme zaterdag. “Er moeten meerdere mensen iets hebben gezien.”

Volgens ooggetuigen werd het 24-jarige slachtoffer doodgeschoten toen hij wilde voorkomen dat een horloge van een vriend van hem werd gestolen. De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag in park Oeverlanden, waar honderden mensen picknickten, zwommen en lagen te zonnen. De schietpartij was op de zwemsteiger, een klein schiereilandje in De Nieuwe Meer.

Bloemen op de plek waar Bas van Wijk werd doodgeschoten. Beeld ANP

Burgemeester Femke Halsema sprak dinsdagochtend in een verklaring haar medeleven uit met de familie en vrienden van Bas. Daarbij onderschreef ze enigszins het scenario dat Bas een diefstal wilde voorkomen. “Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed.” Volgens een woordvoerder van Halsema staat de gemeente in contact met de familie van Van Wijk.

Demonstratie

De Amsterdamse politie heeft inmiddels contact opgenomen met de organisator van een demonstratie naar aanleiding van de dood van Bas. Initiatiefneemster Myra (haar achternaam houdt ze liever voor zich) wil een ‘all lives matter-demonstratie’ houden. “Omdat het mij verbaast hoe stil het blijft na de dood van Bas van Wijk.” Volgens Myra zal ze niet toestaan dat haar demo (zaterdag op de Dam in Amsterdam) wordt gekaapt door racisten of mensen die er een politiek slaatje uit willen slaan.

Myra kreeg op twitter veel vragen of ‘ze dit met de familie van Bas heeft afgestemd’. Volgens Myra heeft ze indirect contact met de familie en zijn haar contactgegevens daar bekend.