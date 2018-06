Politie zoekt getuigen mishandeling dragqueen

Rond 02.10 uur wachtte De La Fressange op een taxi voor een hotel op de Prins Hendrikkade in het centrum terwijl ze werd benaderd door drie mannen.



De mannen beledigden en bedreigden het slachtoffer, liepen weg maar keerden al snel weer terug. De Panamees-Amsterdamse dragqueen kreeg een kopstoot van een van de mannen, waardoor ze gewond raakte. De mannen lachten erom en liepen weg.



Signalement

Het slachtoffer omschrijft de man die de kopstoot gaf als een licht getinte man met kort, donker haar, van ongeveer vijfentwintig tot dertig jaar oud. Hij is minder dan 1.85 meter lang en droeg tijdens de mishandeling waarschijnlijk donkere kleding. Deze verdachte was dus samen met twee andere mannen. Het slachtoffer kan in ieder geval één van deze mannen omschrijven als een blanke man met blond haar. Hij is ook kleiner dan 1.85.



De politie doet onderzoek naar de belediging, bedreiging en mishandeling. Er wordt in het onderzoek onder meer bekeken of er sprake is van discriminatie. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844.



