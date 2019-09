Politie zoekt getuigen liquidaties advocaat en oud-voetballer

De politie doet onderzoek op de plek waar advocaat Derk Wiersum is doodgeschoten. Beeld ANP

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de twee liquidaties in verband met elkaar staan, meldt de politie in het programma Opsporing Verzocht.

Van de man die strafadvocaat Wiersum neerschoot is nog geen spoor. De politie is op zoek naar een jongeman tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij heeft een slank postuur, is rond de 1.75 meter en was in het zwart gekleed.

De politie roept getuigen op zich te melden. “Ook iemand die in de weken voorafgaand aan de liquidatie opvallende dingen heeft gezien bij het winkelcentrum in de buurt. Bijvoorbeeld voertuigen die er niet hoorden,” aldus de woordvoerder.

Taxichauffeur

In de zaak rond de moord op Kelvin Maynard is de politie op zoek naar een aantal specifieke getuigen. Ten eerste een taxichauffeur die woensdagavond op de Gooiseweg hard moest remmen voor de scooter met de twee daders. De politie hoopt dat die persoon onder meer kan vertellen op wat voor scooter ze reden en of die twee of drie wielen had. Over dat gegeven bestaat namelijk nog twijfel.

Ten tweede wil de politie in contact komen met drie mannen waar Maynard vlak voor zijn dood mee heeft gesproken bij een snackbar onder metrostation Gein. Het gaat om Surinaamse jongens tussen de 20 en 25 jaar oud. Ook wil de politie graag spreken met twee mannen die op dezelfde plek van auto wisselden. Het gaat vermoedelijk om een Marokkaanse en een Hindoestaanse man.