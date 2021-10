Politie zoekt een week lang naar vermiste studente Sumanta Bansi

Beeld Hollandse Hoogte

De politie Noord-Holland Noord krijgt tijdens de zoekactie hulp van het Veteranen Search Team en de Landelijke Eenheid van de politie. In augustus van dit jaar zocht de politie voor de vierde keer naar het lichaam van de 22-jarige UvA-studente biomedische wetenschappen – tevergeefs. Deze vijfde zoektocht wordt beschouwd als een uiterste poging om Bansi te vinden. Het dossier wordt volgende week waarschijnlijk gesloten.

Speurhonden aangeslagen

De aanleiding voor de zoekactie in augustus, was dat speurhonden waren aangeslagen op een specifieke plek in het recreatiegebied. Toch leverde de tocht toen niets op.

De 22-jarige Bansi uit Hoorn wordt sinds februari 2018 vermist. De politie heeft vermoedens dat haar ex-minnaar Manodj B., zijn vrouw, vader en broer betrokken zijn bij de verdwijning. Bansi woonde ten tijde van haar verdwijning bij ex-minnaar B. in huis.

Justitie voert de zwangerschap van Bansi aan als motief voor de moord. De vader van Manodj B. zou volgens justitie boos zijn om de zwangerschap, omdat die de eer van de Hindoestaanse familie op het spel zet. De UvA-studente brak al eens eerder onder druk van de familie een zwangerschap af.