Politie zoekt daders van stoeptegelinbraak in Zuid

De inbrekers staken in de nacht van 22 op 23 april rond middernacht de Churchill-laan over. Ze hadden een stoeptegel bij zich. Een half uur later gooiden ze de tegel door de ruit van de woonkamer en drongen ze het huis binnen.



Een inbreker doorzocht het huis terwijl de ander naar de slaapkamer ging. Daar bedreigde de indringer de inmiddels wakker geworden bewoner en dwong hem zijn vijftig jaar oude Rolex-horloge af te doen.



Hierna vluchtten de daders naar buiten en renden zij weg in de richting van de Haringvlietstraat.



Daders

De inbreker die het horloge van de bewoner afpakte, is vermoedelijk tussen 25 en 35 jaar oud en tussen de 1,80 en 1,85 meter lang. Hij is licht getint, heeft kort zwart haar en droeg stevige schoenen.



Het slachtoffer heeft de andere inbreker niet gezien en alleen gehoord. Hij hoorde de daders tegen elkaar praten in een voor hem onbekende taal. Tegen de man zelf werd iets gesnauwd dat volgens hem klonk als 'Kiri'.



De politie roept mensen die een of beide inbrekers op de beelden herkennen op zich te melden.