Politie zet lokauto in tegen autobranden in Noord

Het 'lok-voertuig' is voorzien van camera's die de pyromaan moet vastleggen, waardoor hij of zij op heterdaad betrapt kan worden. Vooralsnog heeft het nog niets opgeleverd.



Dat blijkt uit antwoord op schriftelijke vragen van Wil van Soest van de Partij van de Ouderen.



Een andere maatregel van de politie in Noord is het verspreiden van flyers in de buurten, om de meldingsbereidheid te vergroten.



191 voertuigen gingen in 2017, verspreid door de stad, in vlammen op. Slechts drie personen konden worden aangehouden, bleek eerder uit cijfers van de politie.



Hotspots

De politie worstelt met het aanpakken van de brandstichters. De daders zijn heel moeilijk terug te vinden, omdat bijvoorbeeld sporen door de hete temperaturen verloren gaan, en branden voorkomen door surveillance is lastig doordat de branden steeds op verschillende plekken worden gesticht.



Hetzelfde geldt voor cameratoezicht. Omdat er geen 'hotspots' aan te wijzen zijn, zou het plaatsen van camera's op basis van willekeur zijn.