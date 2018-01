Politie Zaandam zet inbreker aan lantaarnpaal vast

De politie kreeg zondagnacht een melding van een inbraak die op dat moment plaatsvond bij een cafetaria aan de Hemkade in Zaandam. Toen de politie ter plaatse kwam zetten twee verdachten het op een rennen.



De politie wist hen snel in te rekenen, maar terwijl zij de verdachten op de grond werkten kwam een derde verdachte in een auto voorbij gescheurd.



Omdat de agenten slechts met z'n tweeën waren, heeft een van hen een verdachte maar aan een lantaarnpaal gezet om de achtervolging in te kunnen zetten.



Continu in zicht

De derde verdachte kwam niet ver en kon uiteindelijk door toegesnelde collega's klem worden gereden. De politie benadrukt in een bericht op Facebook dat de verdachte aan de lantaarnpaal continu in het zicht was van de politie. Ook was er verder op dat moment niemand op straat. 'De verdachte heeft dus niet aan de schandpaal gestaan, alleen aan een lantaarnpaal'.