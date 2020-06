‘Politie wist van drukte tijdens protest op de Dam’

Zo'n vijfduizend demonstranten verzamelden zich maandag op de Dam om te protesteren tegen racisme. Beeld ANP

Dat meldt de NOS op basis van politiebronnen. Ook zouden agenten hebben voorgesteld actievoerders te vragen om de Dam vanwege de drukte te verlaten. Burgemeester Femke Halsema en de politieleiding besloten het protest toch doorgang te laten vinden, omdat ze bang waren dat het zou uitlopen op ‘relletjes en gedoe’, aldus Halsema eerder.

De burgemeester erkende in een brief aan de gemeenteraad dat ‘onze informatiepositie niet goed was’. De driehoek beschikte volgens haar niet over realistische aantallen. ‘Dat moet in de toekomst beter.’

Geen reden

Volgens de NOS hadden informatiespecialisten van de politie zondagmiddag al in de gaten dat het veel drukker zou kunnen worden dan de aangemelde 300 personen. Wat er met die informatie is gebeurd, is onduidelijk. Zoals bekend zag de driehoek in ieder geval geen reden tot opschaling van het aantal politieagenten.

Maandagmiddag, de dag van het protest, zouden agenten tijdens een briefing te horen hebben gekregen dat er een kleine demonstratie gepland stond met ongeveer 250 personen, terwijl binnen de politieorganisatie al werd uitgegaan van meer: zo’n duizend deelnemers.

Camerabeelden

Via beelden van camera’s was later te zien hoe de Dam begon vol te stromen en handhavers zouden die informatie hebben bevestigd. Ook zouden agenten die aanwezig waren hun chefs hebben laten weten dat anderhalve meter afstand houden niet meer mogelijk was. Zij zouden hebben voorgesteld mensen op te roepen om naar huis te gaan. Dat was volgens hen mogelijk omdat de demonstranten geen agressie toonden.

De Nederlandse Politiebond wil dat de kwestie wordt onderzocht. “Die politiemensen vragen ons ook om een grondige evaluatie en een onderzoek waar ze hun verhaal kunnen vertellen,” zegt voorzitter Jan Struijs tegen de NOS. “Ze begrijpen niet waarom er toch niet is ingegrepen, want dat had heel vredelievend gekund.”

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de eenheid Amsterdam laat in een reactie aan de omroep weten dat hij bekend is met deze lezing. Hij wil een grondige evaluatie van hoe het maandag is gegaan.

Verkeersstromen

Volgens een ‘goed ingevoerde bron’ van De Telegraaf was de afdeling die gaat over ‘crowdmanagement’ vooraf niet op de hoogte van het protest. Normaal gesproken houden zij de omgeving bij drukte en evenementen in de gaten door middel van tientallen camera’s en sensoren, zodat ze eventueel maatregelen kunnen nemen en de verkeersstroom kunnen begeleiden. Doordat zij niets van het protest wisten, werden zij volgens het dagblad door de mensenmassa overvallen.

Hoeveel mensen er uiteindelijk op de Dam waren, is nog altijd onduidelijk. Vooralsnog werd uitgegaan van 5000 demonstranten, maar de schattingen lopen uiteen tot 10.000. “We houden met alles rekening,” zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema desgevraagd. “Maar we weten het niet. We onderzoeken het.”