Politie: wie herkent zwembad waarin vermoorde vrouw lag?

De in Naarden woonachtige Moliené werd op donderdag 20 september gevonden in de Muidertrekvaart, vlakbij de Maxis op IJburg. Haar lichaam was gewikkeld in een blauwgrijs opblaaszwembad.



De vrouw bleek met geweld om het leven gebracht. Dat moet in elk geval na 10 september zijn geweest, toen Moliené in elk geval nog leefde. Op 13 september werd het zwembad al in het water gezien, maar pas een week later bleek er een lichaam in verstopt, toen het zwembad uit het water werd gehaald.



Bestway

In Opsporing Verzocht vroeg de politie dinsdag opnieuw aandacht voor de zaak. De politie hoopt mensen te spreken die weten waar Moliené tussen 10 september en 13 september is geweest, als zij toen nog leefde.



Ook hoopt de politie in contact te komen met mensen die meer weten over het opblaaszwembad. Het gaat om een bad van het merk Bestway, met een doorsnee van 3,25 meter en een hoogte van 1,05 meter. Op het plastic waren stukken bruin tape geplakt. Het zwembad wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.



De politie benadrukt dat het bad van groot belang is voor het onderzoek en hoopt mensen te spreken die een dergelijk zwembad missen, of die het bij iemand in de tuin hebben zien liggen. Ook kan het mensen zijn opgevallen bij het grofvuil. De 42-jarige Moliené was geboren in Litouwen en woonde negen jaar in Nederland.