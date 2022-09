Politie werkt aan lint met QR-code voor informatie over incidenten

Beeld Joris van Gennip

De politie merkt dat mensen behoefte hebben aan een ‘laagdrempelige en simpele manier’ van contact met de politie, omdat de huidige communicatiemogelijkheden als complex worden ervaren, schrijft de politie op Instagram. Daarom ontwikkelt de politie Amsterdam een ‘digitale omgeving’ met daarop informatie over incidenten. Mensen kunnen op dat portaal komen door een QR-code te scannen die op het politielint op de plaats van het incident is gedrukt. Andersom kunnen passanten via het portaal ook informatie met de politie delen, bijvoorbeeld rond een getuigenis of behoefte aan slachtofferhulp.

“De ontwikkeling staat echt nog in de kinderschoenen, er is nog niets concreets,” licht een politiewoordvoerder toe. “We zijn nu aan het inventariseren wat mensen zouden willen weten.” Daarvoor heeft de politie een enquête uitgezet.

De politie is ook bezig met de ontwikkeling van een app, waar live incidenten op worden gemeld. Zo weten passanten of een incident gevolgen heeft voor het openbaar vervoer en zien ze naar welke verdachte de politie op zoek is.

