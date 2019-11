Politie weet niet hoeveel geld en drugs ze in beslag neemt

Beeld ANP

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad.

De politie registreert in verschillende, van elkaar losstaande systemen hoeveel geld en drugs in beslag zijn genomen, om wat voor soorten drugs het ging en hoe zuiver die waren. Doordat de drugs eerst in een laboratorium getest moeten worden, komt de informatie daarover pas later dan andere gegevens.

“De systemen zijn niet ingericht op ‘het met één druk op de knop’ aggregeren van de ingevoerde gegevens,” schrijft Halsema. De politie kan alleen schattingen leveren.

Landelijk probleem

Het probleem speelt ook landelijk, stelde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in 2016 al vast. Daardoor is onduidelijk hoeveel drugs van welk type in Nederland in beslag zijn genomen.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft onlangs verbetering beloofd om ‘de slagkracht’ tegen ondermijnende, de samenleving ontwrichtende criminaliteit te kunnen vergroten. Halsema belooft de gemeenteraad op de hoogte te houden van de vorderingen daarmee.

Optelsom

“Dat we niet eens weten hoeveel drugs en geld we in de gesloten panden in de stad in beslag hebben genomen, verbaast me zeer,” zegt Sofyan Mbarki, die om een overzicht had gevraagd. “Ik begin me wel zorgen te maken als we dat soort kleine dingen niet op orde hebben terwijl we voor zo’n grote taak staan in de strijd tegen ondermijning.”

Het vreemde is dat de drugspanden altijd worden gesloten op grond van bestuurlijke rapportages van de politie, waarin precies staat aangegeven welke spullen, hoeveel geld en hoeveel drugs in het pand zijn aangetroffen. Mbarki: “Je zou toch denken dat je dan de optelsom kunt maken, maar zo werkt het dus niet. Ik ga de burgemeester en de politieleiding maar weer vragen hoe dit kan.”

Drugspanden

In Amsterdam worden jaarlijks tientallen panden dichtgetimmerd nadat er drugs zijn gevonden. In 2017 ging het om 74 panden, in 2018 om 59 panden en dit jaar tot half juli om 23 panden, schreef Halsema in september in een brief aan de gemeenteraad.

Ruwweg honderd keer per jaar krijgt een pandeigenaar een waarschuwing, maar mag zijn of haar pand open blijven. Woningcorporaties ontbinden ruim honderd keer per jaar huurcontracten als bijvoorbeeld wietplantages zijn gevonden.