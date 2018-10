Politie was gewaarschuwd over man die gezin doodde in Zuid

Buurman Radjin Orie moet zijn verhaal kwijt. Zeker drie keer heeft hij voorafgaand aan de familiemoord dit jaar naar de politie gebeld om melding te doen van de heftige ruzies die in het gezin van Hossein en Mina Shafii Baftiy-Khademizadeh plaatsvonden.



Een van die keren zag hij zijn dertigjarige buurvrouw de volgende dag met een soort spalkje op haar neus uit huis komen. Maar over huiselijk geweld, de problemen binnen het gezin, sprak de familie nooit. "Ze draaide haar gezicht weg. Uit schaamte," zegt Orie.



Hij is boos: "Misschien waren de instanties al in gesprek met het gezin. Maar waarom hebben ze dan niets gedaan? Als de man een pistool in huis had, was hij dit kennelijk al van plan. Die instanties kunnen nu gaan nadenken waar ze tekort zijn geschoten. Voor een volgende keer."



De nacht van zondag 30 september op maandag 1 oktober, rond kwart voor een, hoorden Orie en zijn vrouw een enorme ruzie bij hun buren. "De huizen zijn heel gehorig. De buurvrouw schreeuwde en rende door het huis. We hoorden glasgerinkel... en toen die schreeuw. Het klonk alsof ze smeekte. Ik wilde eigenlijk meteen helpen maar die muur stond ertussen. Het was zo frustrerend. We hoorden schoten en vervolgens een enorme stilte. Ik zei meteen tegen mijn vrouw: 'Ze zijn dood.'"



Teruggetrokken

Waar de problemen tussen Hossein (50) en zijn vrouw Mina (30) over gingen, weet hij niet. Volgens Orie leidde het gezin, dat in december met hun dochtertje Rosha (5) naast hen kwam te wonen, een teruggetrokken bestaan.



Hij en zijn vrouw waren een van de weinige buren die contact met hen hadden. "We noemden elkaar altijd buurman en buurvrouw. De buurvrouw had aan mijn dochter verteld dat haar man al twintig jaar in Nederland woonde. Zij woonde nog maar een jaar of zes hier."



Volgens andere buren speelde het dochtertje van het echtpaar nauwelijks op straat. "Ze stond vaak in de achtertuin, in haar eentje," zegt een buurvrouw verderop in de straat. Op de Olympiaschool kennen ze Rosha op een andere manier.



"Een vrolijk meisjes dat overal aan meedeed, aan de muziekles met trommelen en verkleedpartijen. Een lekker pittig ding."



De school, waar ze nog maar kort zat, heeft een hoekje ingericht voor Rosha. Haar foto hangt nog steeds in de gang.



Het gezin woonde, vertelt buurman Orie, eerst in de buurt van het Mercatorplein in De Baarsjes voordat het de benedenwoning in de Herculesstraat betrok. Hossein was chronisch ziek.