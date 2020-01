Politie waarschuwt: zo ziet de bombrief eruit

De politie heeft een foto van de bombrief openbaar gemaakt die de afgelopen dagen al naar zeven bedrijven is rondgestuurd. De brieven bevatten explosieven en kunnen zwaar lichamelijk letsel veroorzaken. Nu blijkt dat ook een Maastrichts bedrijf doelwit was.

Een van de brieven had brandschade, heeft de politie bekend gemaakt. Die brief kwam terecht bij het Centraal Invorderings Bureau (CIB) Rotterdam. Onduidelijk is nog wat die schade heeft veroorzaakt. De brief kwam bij het Rotterdamse bedrijf terecht omdat het in het postsorteercentrum onbestelbaar bleek. De brief had naar een bedrijf in Maastricht gemoeten.

Vrijdagmorgen werd in Hotel Okura aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam een bombrief veiliggesteld. Het luxe hotel kreeg eenzelfde exemplaar als zes andere bedrijven.

De politie was vrijdag met rechercheurs en de Teamleider Explosieven Veiligheid ter plaatse om onderzoek te doen. Het hotel schakelde rond 08.45 uur de politie in nadat het net zo’n brief had gekregen als die de afgelopen dagen op vijf andere adressen was bezorgd. De brief is in de postkamer gevonden en is niet opengemaakt.

De afzender van alle brieven is het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam, maar dat bedrijf heeft er niets mee te maken. Het CIB kreeg zelf ook een bombrief, die ‘retour afzender’ was gestuurd. Ook die brief bevatte een explosief.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie doet onderzoek bij hotel Okura in de Ferdinand Bolstraat, nadat hier een bombrief is bezorgd. Er werden de afgelopen dagen meerdere bombrieven bezorgd bij bedrijven in de Randstad. Beeld ANP

Volgens de politie Amsterdam gaat het bij het Okura in Amsterdam om een soortgelijke brief als bij de andere bedrijven is binnengekomen. Het hotel hoeft niet ontruimd te worden en er is geen sprake van paniek. Een medewerker van de receptie van het hotel mag niets zeggen over de brief, die voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat.

Terwijl de hulpdiensten iedereen met een lint op afstand hielden, komen gasten van het hotel nietsvermoedend naar buiten. Jeremiah uit het Amerikaanse Georgia is in Amsterdam met zijn Duitse vriendin Tatjana om vakantie te vieren en hoorde de sirenes van de hulpdiensten vrijdagochtend. “Ik heb toen bij de receptie gevraagd wat er aan de hand was, maar dat wilden ze niet zeggen. Alleen dat we ons geen zorgen hoefden te maken.”



Karen en Joop uit Eindhoven hadden voor vrijdagnacht een kamer geboekt in het Okura. In de auto las Karen op haar telefoon dat er in haar hotel een bombrief was bezorgd. “We zijn toch doorgereden en kwamen aan op het moment dat er iemand in een bompak het hotel inging dus dat begon meteen lekker.”

Het echtpaar kreeg te horen dat ze vanavond gewoon kunnen blijven slapen. Geschrokken zijn ze niet. Vorig jaar sliepen ze in Scheveningen tijdens de Duindorpbranden. “Dat was pas echt eng.”

In de brieven is volgens de politie een opvallende verdikking te zien. Ook is de envelop niet bedrukt met het adres van het CIB. Het adres van de afzender en de ontvanger is er met stickers opgeplakt. Behalve bij Okura zijn de afgelopen dagen ook levensgevaarlijke bombrieven bezorgd bij een tweede hotel én een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation, Mercedesdealer Van Mossel en het CIB (die ‘retour afzender-brief’) in Rotterdam. Op één van de locaties werd een ernstig beschadigde brief aangetroffen. Recherche-onderzoek moet uitwijzen wat daarvan precies de oorzaak is.

‘Draadjes en batterijtje’

Volgens Jan Bas Veltman, de directeur van Mercedesdealer Van Mossel in Rotterdam, vertrouwde de medewerker die de brief ontving het niet toen zij ‘iets van draadjes en een batterijtje’ zag. “Dat kon je zien en voelen. Het zat in een soort kartonnetje. Ze heeft heel adequaat gehandeld. Verder is hier niks afgegaan of ontploft of in brand gevlogen en hebben we het aan de politie overgelaten.”

De politie denkt voorlopig aan afpersing. Of er geld of iets anders is geëist via de brieven, is onduidelijk. Niels de Peuter van het bedrijf CIB zegt dat hij ‘geen idee heeft’ waarom de bombrieven namens zijn bedrijf worden gestuurd. “Wij helpen de politie met alles wat we weten, maar we weten het echt niet.” De bombrief die ‘retour afzender’ bij het CIB binnenkwam, heeft het bedrijf niet aangeraakt. “Ik kan je dus niet zeggen wat er inzat.” De politie zegt niets over de inhoud van de brieven in belang van het onderzoek.

Succesvol

Het incassokantoor CIB dat als afzender op de enveloppen staat, werd zo’n tien jaar geleden opgericht door twee toen nog jonge studenten, en werd al snel succesvol. “De incassomarkt is big business, zeker voor een ondernemer met innovatieve ideeën,” zei één van de oprichters een paar jaar later in de Volkskrant.

Het bedrijf stuurde wanbetalers een herinnerings-sms: ‘u moet nog een rekening betalen’. “We hebben elke twee à drie dagen een contactmoment met de wanbetalers,” vertelde één van de directeuren.

Eerder misbruikt

Het is niet de eerste keer dat de naam van het CIB wordt misbruikt. In december 2013 waarschuwde Tros Opgelicht?! voor phishingmail van het ‘Centraal Invorderings Bureau’, waarin werd gedreigd met een deurwaarder voor nog niet betaalde rekeningen bij Bol.com en Wehkamp.