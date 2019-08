Politie waarschuwt voor diefstal katalysatoren van auto’s

De Toyota Prius is een geliefd doelwit van de dieven. Beeld ANP

In Oost is een aantal diefstallen gepleegd van katalysatoren. De politie legt op Facebook de werkwijze uit: ‘De auto wordt op een krik gezet en met een hydraulische schaar wordt de katalysator los geknipt.’ Vaak is de Toyota Prius een gewild doelwit.

De diefstal van katalysatoren is de laatste jaren een opkomende trend. De autoradio, voorheen een geliefd doelwit van dieven, is inmiddels geïntegreerd in de auto. In vergelijking daarmee is de katalysator nog relatief ‘gemakkelijk’ te stelen. De katalysator van een auto is geld waard vanwege de kostbare metalen die erin zitten, zoals platina en palladium. Tweedehands zijn ze zo’n vijftig tot honderd euro per stuk waard.

De politie roept omstanders op 112 te bellen mochten ze iets verdachts zien en vraagt slachtoffers van de diefstal zich te melden bij de politie.