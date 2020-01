Politie waarschuwt: scholier met mes is geen uitzondering

Onlangs pakte de politie een groep tieners op met messen tot wel 60 centimeter lang. Beeld Getty Images/iStockphoto

Het wapenbezit onder Amsterdamse jongeren speelt het meest in Zuidoost en Nieuw-West, maar het is inmiddels ook geconstateerd in andere stadsdelen. “In Buitenveldert en De Pijp zien we ook scholieren die het normaal vinden een wapen te dragen. Ik ben naar voren gestapt om te laten zien dat het ook in Amsterdam-Zuid, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn gebeurt,” zegt Sander van de Koot, districtschef Zuid van de politie Amsterdam.

Een van zijn collega’s, wijkagent in Buitenveldert-Zuid, uitte begin van de week een noodkreet op sociale media, nadat zondag vijf jongeren van elf tot zestien jaar waren opgepakt in de Gerrit van der Veenstraat wegens een poging tot straatroof. Ze hadden messen bij zich van soms wel 60 centimeter lang.

Het bericht van de agent heeft veel teweeg­gebracht. De Tweede Kamer vroeg donderdag om een uitbreiding van het messenverbod. Minister Grapperhaus van Justitie heeft gisteren laten weten meer te denken aan gedragsmaatregelen en het aanwijzen van gebieden waar preventief kan worden gefouilleerd. “Het is een discussie maar ik vind wel dat we die moeten aangaan,” aldus Grapperhaus.

Makkelijk verkrijgbaar

D66-gemeenteraadslid Dehlia Timman heeft donderdag schriftelijke vragen gesteld. Ze wil onder meer weten in welke wijken het wapen­bezit het hoogste is en ziet graag dat de overheid ingrijpt en dat de politie bij serieuze signalen opdracht geeft tot gerichte politiecontroles.

Timman liep in september een middag mee met een wijkagent in Zuidoost na een steekincident waarbij een tiener betrokken was. “Deze wijkagent zag een toename van het aantal kinderen dat met messen rondliep. Jongere kinderen nemen een keukenmes of zakmes mee van huis en maken een holster om het mes in hun broekzak te stoppen.” Tijdens haar ronde door de buurt werd nog een 11-jarige jongen met een mes aangehouden. “We moeten scherp hebben op welke scholen kinderen messen meenemen en daar ook controleren.”

Hoofdcommissaris Frank Paauw sprak toen al zijn zorgen uit over het toenemende wapen­gebruik onder jongeren. Volgens Paauw is de straatcultuur aan het veranderen. Hij doelt op de drillrap, waarbij jongeren in videoclips met messen, dolken en bijlen zwaaien.

Dat het aantal wapens onder scholieren toeneemt, komt volgens Van de Koot ook door de beschikbaarheid. “Op webshops, in fysieke winkels en dumpstores zijn messen en bijlen voor de bergsport gemakkelijk aan te schaffen. Ik doe een oproep aan ouders: weet naar welke films uw kinderen kijken en weet wat uw kind met uw creditcard bestelt op internet. Ik doe ook een beroep op ondernemers die dergelijke spullen aan kinderen verkopen.”

‘Niets van gemerkt’

Donderdagavond woonde Van de Koot een bijeenkomst bij met onder meer scholen uit Buitenveldert. “De schoolleiders zien ook een toename van kinderen met messen. Het baart hun ook zorgen. Veel scholen worstelen echter met de kluisjescontroles. Ouders zijn niet blij met zulke controles. Maar het kan toch niet zijn dat ouders zeggen: dit schendt de privacy van mijn kind? Ik vind het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind geen wapen draagt. De school en de politie zitten in de tweede of derde ring eromheen.”

De Amsterdamse politie heeft overigens geen harde cijfers van het aantal jongeren dat met een steekwapen rondloopt. “Alleen steekincidenten worden geregistreerd en daar is geen toename te zien. Maar we horen wel die signalen van wijkagenten,” zegt Van de Koot.

De scholen uit Buitenveldert zijn geschrokken van het alarmerende nieuws van hun wijkagent. Directeur Gerda Heringa van De Apollo voor vmbo en havo-onderbouw zegt echter zelf niets te hebben gemerkt van leerlingen die met messen rondlopen. “Anders hadden we die signalen allang al gehoord. Leerlingen komen vrij snel met dergelijke verhalen naar ons toe.”