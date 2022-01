Politie voorkomt ‘mogelijk ernstig delict’ na aanhouding jongen (15) met vuurwapen

Beeld Joris van Gennip

Na een melding van een bedreiging bij de flat Kleiburg waarbij mogelijk vuurwapens in het spel zouden zijn, gingen (onopvallende) politieagenten naar de flat om poolshoogte te nemen. Nadat een politieauto rondom de flat reed, zette de jongen het op een rennen. Na een korte achtervolging kon hij door agenten aangehouden worden.

In de buurt van de jongen troffen de agenten een tas met een vuurwapen aan. Het wapen is in beslag genomen. De jongen wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die zal besluiten of hij langer vast blijft zitten. Het motief achter de bedreigingen is nog onduidelijk.