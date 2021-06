Politie vond 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro bij Mike S. Wie is hij?

Naast de drugs lagen in de boerderij in het dorp De Kwakel bij Uithoorn nog eens elf miljoen euro aan contanten. Beeld Politie

In een villa in het dorp De Kwakel bij Uithoorn vond de politie precies 2993 kilo cocaïne plus nog eens 11,3 miljoen euro aan contanten. Op foto’s van de politie is te zien hoe de garage van het huis bijna tot de nok toe gevuld was met blokken cocaïne. En daar bleef het niet bij. In de kruipruimtes, op zolder, in slaapkamers; overal kwamen rechercheurs het spul tegen toen ze de woning doorzochten. De geschatte waarde ligt op 195 miljoen euro.

In het huis vond de politie niet alleen drugs, maar stuitten agenten ook op tientallen sporttassen vol met cash geld, keurig voorzien van briefjes met de hoeveelheid erin. Er lagen zes vuurwapens, geluiddempers, munitie en geldtelmachines. Overal stonden dure spullen zoals drankflessen met een waarde van duizenden euro’s per stuk, een dure oldtimer en een boek over Mohammed Ali van een meter bij een meter dat maar liefst 12.500 euro waard is. In een van de kamers hing een grote poster van Marlon Brandon als Don Corleone, het kopstuk van de maffia in de legendarische filmtrilogie The Godfather.

Stomverbaasd

Agenten kregen na een maandenlang onderzoek even het gevoel alsof ze zelf een film waren binnen gestapt, toen ze afgelopen donderdag het huis binnenvielen en daar ook nog eens iemand op heterdaad betrapte; de 54-jarige Mike S. Een man waarvan niemand in zijn omgeving vermoedde dat hij kon beschikken over zoveel drugs en geld. En zeker niet iemand die ook maar een beetje lijkt op de meedogenloze Don Corleone uit de film, zeggen mensen die hem kennen.

S. is een familieman met twee kinderen, blijkt uit interviews die hij onlangs nog gaf. Een zakenman die volgens de officiële inschrijving in de villa in De Kwakel een financieel bedrijf runde.

Een voetballiefhebber die zo vaak hij kon bij Ajax op de tribune zat en sinds 2003 lid was van de Ajax Business Associates (ABA). Maar ook in het zakelijke netwerk van de plaatselijke voetbalclub FC Aalsmeer kennen ze hem. Stomverbaasd zijn ze hier over de vondst van zoveel drugs en geld in het huis. Bestuurslid Jacco van der Laarse van businessclub FC Aalsmeer zegt nooit een signaal te hebben gehad wat er speelde. “Vijf keer per jaar komen we bij elkaar en hebben we een gezellige avond. Mike is hele een rustige, vriendelijke open man die makkelijk contact legt. We hebben werkelijk geen idee wat hier precies is gebeurd.”

In interviews die S. gaf aan tijdschriften voor de businessclub-leden vertelde hij onlangs nog zelf honderduit over zijn leven, zijn passies en zijn nauwe banden met Zuid-Amerika, de plek waar de drugs volgens de politie zeer waarschijnlijk vandaan kwam.

S. groeide op in Suriname, maar kwam naar Nederland toen hij 5 jaar oud was en woonde sinds 2008 in De Kwakel. Daarvoor runde hij een tijd lang bij het Rembrandtplein zijn eigen kroeg, Mikey’s.

Netwerken

Volgens S. reisde hij zo’n tien keer per jaar naar Mexico, een land waar hij ooit verliefd op werd nadat hij een paar Mexicaanse toeristen opzocht die hij in zijn kroeg had ontmoet. Hij runde er nu met vrienden een bouwbedrijf voor kantoren. “Wel leuk om te bedenken dat ik zelf totaal geen verstand heb van die business, maar netwerken kan ik als geen ander,” liet hij optekenen.

S. vertelt dat hij de het zakelijke netwerk van FC Aalsmeer inrolde via hoteleigenaar Jan Koster. Ook deze ondernemer is stomverbaasd over wat er nu is gebeurd. “Ik heb hem jaren geleden geïntroduceerd omdat hij weleens in ons restaurant at en we blij zijn met ieder nieuw lid. Hij is een joviale man, met wie je goed kunt lachen. Maar dacht je dat hij mij ooit iets vertelde over waar hij nu van wordt verdacht? Natuurlijk niet. Je merkte helemaal niets aan hem.”

Behalve zaken doen en Ajax had S. nog een grote passie: Elvis Presley. In zijn kantoor had hij een enorme verzameling lp’s en cd’s van de ‘King of Rock and Roll’ en een groot schilderij met Elvis erop, dat hij speciaal heeft laten maken voor in zijn kroeg. Na het horen van de laatste grote hit van Elvis, ‘Moody Blue’ was hij verkocht, vertelt over die liefde. Hij reisde ook een paar keer naar Graceland. Voorlopig moet hij het doen met het luisteren van liedjes Elvis. De rechter verlengde zijn voorarrest met tenminste twee weken. Ook een 29-jarige handlanger uit Hilversum blijft langer vast zitten.