Politie voert betogers met bussen af na ingrijpen ME op Museumplein

Beeld ANP

Met een waterkanon werden zaterdagmiddag de betogers tegen de coronamaatregelen op het Museumplein natgespoten. De aanwezigen riepen onder meer ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’ en hebben spandoeken bij zich met teksten als ‘vaccinatiepaspoort = apartheid’. Eerder werd veteranen opgeroepen een lijn te vormen tussen de mobiele eenheid en de betogers. Op beelden zijn personen te zien met baretten. Volgens de gemeente waren er ongeveer vijfhonderd mensen aanwezig.

Een groep van 500 mensen op het Museumplein negeert de waarschuwingen en bevelen van de politie. De politie zet de waterwerper in om de mensen van het plein te verdrijven. #Museumplein — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 20 maart 2021

Een stoet door de stad

Rond half twee worden demonstranten een voor een afgevoerd, langzaam maar zeker staat de rest op en beweegt zich langs het Stedelijk Museum richting het Vondelpark. De stoet bestaat uit vele honderden mensen.

Over steeds kleiner wordende straten en grachten trekken de betogers richting het centrum. Op de Marnixstraat wordt de groep tegengehouden door een linie ME’ers. De politie roept om dat alle betogers die op de Leidsekade staan, zijn aangehouden. De demonstranten reageren met luid gejuich.

Om tien voor drie arriveren de klassieke GVB-bussen om betogers mee af te voeren. Een voor een worden de demonstranten in de bussen geladen. Zo moeten de circa duizend betogers langzaamaan uit het centrum worden gevoerd. Het museumplein is inmiddels leeg. Het is onduidelijk hoeveel arrestaties er zijn verricht.

Op de Leidsekade wordt een groep betogers door de politie tegengehouden. Beeld Marc Kruyswijk

De politie maakt zich op om de betogers af te voeren. Beeld Marc Kruyswijk

Vanwege de demonstratie en de nasleep daarvan ligt het openbaar vervoer in de binnenstad op zijn gat. Iets voor vier uur ‘s middags zijn de tramlijnen 1, 2, 5, 7, 12 en 19 nog altijd omgeleid. Dat leidt op sommige plekken in de stad tot opstoppingen.

Noodbevel

De gemeente kondigde een noodbevel af toen de demonstranten zich verzamelden op het Museumplein. En opnieuw nadat de demonstranten zich door de stad bewogen. “Een dynamische demonstratie is verboden. De driehoek kondigt per direct een noodbevel af,” meldt de gemeente op Twitter. “Dat betekent dat mensen op deze plek en in deze vorm niet mogen demonstreren. Ga naar huis.”

De driehoek hield er al rekening mee dat er dit weekend meerdere onaangekondigde demonstraties zouden plaatsvinden. Eerder kwamen daar mensen op af met wapens en het vermoeden bestaat dat het ook dit weekend weer zou kunnen gebeuren.

Het Museumplein is de afgelopen tijd wekelijks het toneel van onaangekondigde demonstraties, waarbij al diverse keren rellen uitbraken.

Ook de waterpolitie is op de been. Beeld Tahrim Ramdjan