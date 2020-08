Politie vindt vuurwapen en horloge in onderzoek naar dood Bas van Wijk

Bas van Wijk (24). Beeld Privéfoto

De politie zal schietproeven gaan houden om vast te stellen of het vuurwapen ook is gebruikt bij de dodelijke schietpartij op zaterdag 8 augustus op de Oeverlanden waarbij de 24-jarige Van Wijk om het leven kwam.

Van Wijk werd doodgeschoten toen hij naar verluidt wilde voorkomen dat een horloge van een vriend van hem werd gestolen. De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag in park Oeverlanden, waar honderden mensen picknickten, zwommen en lagen te zonnen. De schietpartij was op de zwemsteiger, een klein schiereilandje in De Nieuwe Meer.

Vijf verdachten uit Amsterdam in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar werden op woensdag 12 augustus aangehouden door de politie in verband met de schietpartij. Een daarvan kwam al gauw weer op vrije voeten, maar zit nog wel vast vanwege andere strafbare feiten. Vier verdachten zitten nog vast voor de dodelijke schietpartij, waarvan één een bekennende verklaring heeft afgegeven en zegt te hebben geschoten. Deze verdachte heeft de politie ook naar het vuurwapen en horloge geleid.

Afgelopen vrijdag hielden vrienden en bekenden een stille tocht voor Van Wijk in zijn geboorteplaats Badhoevedorp. Ook de burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam, Jos Wienen van Haarlem en Marianne Schuurmans-Wijdeven van Haarlemmermeer liepen mee. Familieleden en naasten droegen een wit t-shirt met Onze Held op de borst. Op de rug stond #AllesisvoorBassie.

Donderdag werd bekend dat een bijeenkomst voor de vele mensen die getuigen waren van die schietpartij niet doorgaat. Slechts acht mensen hadden zich hiervoor gemeld. De gemeente had de bijeenkomst georganiseerd zodat getuigen van het fatale schietincident in het bijzijn van de politie en Slachtofferhulp met elkaar konden praten over wat ze hebben meegemaakt. De mensen die zich aangemeld hadden voor de bijeenkomst, krijgen nu individueel slachtofferhulp.

Maandag 24 augustus staan de vier verdachten voor de Amsterdamse rechtbank. De raadkamer zal dan beslissen of ze langer vast blijven zitten. De beperkingen van de verdachten zijn inmiddels opgeheven wat inhoudt dat zij naast hun advocaat ook contact met familie mogen hebben.